Guerra in Medio Oriente: atteso colloquio telefonico tra Biden e Netanyahu

Guerra in Medio Oriente: Biden e Netanyahu si preparano a discutere le strategie contro l'Iran in un atteso colloquio telefonico

Nella giornata di oggi 9 ottobre è attesa una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, un colloquio che potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire le strategie dei due alleati riguardo alla risposta di Israele all’Iran.

Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, ha recentemente espresso la “delusione americana” per la mancanza di chiarezza da parte di Tel Aviv sui target militari da colpire. La Casa Bianca ha anche comunicato il rinvio del viaggio a Washington del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, che è stato escluso dalla riunione del consiglio di gabinetto convocata da Netanyahu per discutere i dettagli di un attacco a Teheran, considerato imminente.

La telefonata tra Biden e Netanyahu sarà la prima dopo quasi due mesi di silenzio tra i due leader, dovuto a crescenti frustrazioni negli Stati Uniti sulla gestione della guerra da parte di Netanyahu. Secondo fonti, l’obiettivo della chiamata è stabilire dei limiti per la rappresaglia israeliana, assicurandosi che gli attacchi siano significativi ma non sproporzionati. La situazione è ulteriormente complicata dalle recenti tensioni in Libano e Gaza, dove le operazioni militari israeliane stanno intensificandosi. Entrambi i leader sanno che qualsiasi errore di calcolo potrebbe portare a un’escalation del conflitto, rendendo questo colloquio cruciale per il futuro della regione.