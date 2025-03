Ambiente: Fina (Pd), 'politica governo suicida, Roswall chiara su necessità Green deal'

Roma, 21 mar (Adnkronos) – "La possibilità di un futuro energetico sostenibile a livello ambientale ed economico passa esclusivamente attraverso la Ue. Le parole della Commissaria europea per l'Ambiente Jessika Roswall, audita dalle Commissioni riunite di Camera e Senato sono chiare e indicano quale sia la portata della sfida in atto: solo tramite l’Europa è pensabile e possibile un futuro energetico efficace e sostenibile". Lo dice il senatore del Pd Michele Fina, componente commissione Ambiente.

"Nonostante l’abbandono degli accordi da parte degli USA, l’Europa deve andare avanti per la sua strada e continuare il lavoro avviato e il Green Deal , come detto da Mario Draghi, è un’opportunità di crescita, non un problema. Lo scenario che abbiamo di fronte è semplice: le possibilità di crescita e di indipendenza energetica del nostro Paese vanno nella direzione opposta alle strategie dell’attuale Governo Usa -prosegue Fina-. Siamo agli antipodi, non solo dell’amministrazione Trump, ma anche di coloro che parlano di “transizione ideologica” strumentalizzando paure e difficoltà e non preoccupandosi delle gravi implicazioni per la salute degli esseri umani o dei drammatici danni provocati dagli eventi climatici estremi".

"E’ necessario, l’ho ribadito con forza anche alla commissaria Roswall, intraprendere una iniziativa comune europea per fissare un tetto al prezzo del gas, poiché andare in ordine sparso con estemporanee iniziative nazionali è inefficace. Anche per questo credo sia indispensabile rilanciare l’attuazione del Green Deal europeo", dice ancora l'esponente dem.

(Adnkronos) – "Dei 28 indicatori chiave che fotografano lo stato di attuazione della transizione verde dell’Europa, solo 8 infatti sono sulla buona strada per raggiungere i target stabiliti, basti citare a titolo di esempio i sussidi ai combustibili fossili che sono in crescita e per i quali non esistono piani concreti per l’eliminazione, oppure la continua perdita di biodiversità che interessa il nostro continente -prosegue Fina-. In merito sarebbe curioso conoscere le opinioni del desaparecido, vicepresidente esecutivo della commissione europea Fitto, che ha smesso di parlare di qualunque cosa da settimane".

"Così come sarebbe necessario conoscere il parere degli esponenti della maggioranza italiana, essendo la commissaria parte del partito popolare europeo e non di una famiglia politica afferente alle opposizioni. Una richiesta doverosa visto che le scelte energetiche e ambientali del nostro Paese ci stanno portando all’asfissia energetica e non solo. L’estate si avvicina e manca una qualsiasi strategia per combattere il pericolo siccità, altra conseguenza dei cambiamenti climatici negati dal nostro Governo", conclude.