In un’intervista a “Pomeriggio Cinque”, due amici di Chiara Petrolini, la giovane di 22 anni accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento di due neonati nel suo giardino a Traversetolo, hanno espresso il loro sostegno. “Le vogliamo bene e la accoglieremo sempre”, hanno detto i ragazzi.

Durante la trasmissione di Canale 5, hanno condiviso i loro ricordi con Chiara. “La conosco da sempre, è sempre stata la bambina con il sorriso e gli occhi luminosi. È difficile capire il suo stato d’animo”, ha dichiarato una delle due persone. L’altro amico ha aggiunto: “Non ha condiviso le sue difficoltà per la paura del giudizio altrui.”

Entrambi hanno manifestato l’intenzione di stare vicino a Chiara, sottolineando: “Ha commesso un errore grave, ma non si lascia indietro nessuno, bisogna supportarla.” Hanno ribadito di non condividere le critiche sui genitori di Chiara, affermando che la sua famiglia è sempre stata al suo fianco e non è corretto affermare il contrario.

Riguardo alle domande sul suo stato di gravidanza, un’amica ha raccontato: “L’ho incontrata a giugno e vi assicuro che la pancia non era affatto evidente.”