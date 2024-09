Anagni, incidente sull’A1: conducente arrestato per possesso di droga

Un incidente è avvenuto nella zona di servizio sull’autostrada A1 ad Anagni. Un automobilista è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti.

Anagni, l’incidente sull’A1:

Gli agenti della Sottosezione di polizia stradale di Frosinone sono intervenuti nel parcheggio della zona di servizio chiamata La Macchia a seguito di un impatto tra due veicoli causato dal conducente di una Fiat Doblò.

Mentre stava facendo retromarcia, il conducente ha urtato l’auto parcheggiata per ben due volte. Dato il modo in cui stava guidando, gli agenti hanno deciso di controllare il conducente. Notando i suoi occhi rossi e le pupille dilatate, hanno richiesto che si sottoponesse a un test tossicologico utilizzando il Drugtest. Il risultato del test è stato positivo per l’uso di derivati della cocaina, ma l’uomo ha rifiutato di recarsi all’ospedale civile di Frosinone per ulteriori accertamenti di secondo livello. A causa di questo rifiuto, è stato denunciato.

Successivamente, gli agenti hanno effettuato un controllo dell’auto e hanno trovato complessivamente circa 80 grammi di marijuana e crack. A questo punto è scattato l’arresto del conducente.