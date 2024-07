Un brutto incidente si è verificato questa mattina, venerdì 19 luglio 2024, sulla Monti Lepini, la strada che da Frosinone porta al mare. Nello scontro sono rimasti coinvolti cinque mezzi.

Frosinone, incidente sulla Monti Lepini: 5 mezzi coinvolti

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade italiane. Questa mattina, venerdì 19 luglio 2024, intorno alle 8, si è verificato un incidente sulla Monti Lepini, la strada che da Frosinone porta al mare, all’altezza di Patrica. Nello schianto sono rimasti coinvolti ben cinque veicoli. Per il momento le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Frosinone, incidente sulla Monti Lepini: non ci sono feriti gravi

Sul luogo dell’incidente si sono subito recati i soccorsi. Fortunatamente le persone coinvolte nello schianto non hanno riportato conseguenze gravi. Ovviamente l’incidente che ha coinvolto cinque mezzi, il momento in cui gli agenti hanno effettuato i rilievi e la messa in sicurezza della strada hanno avuto delle ripercussioni inevitabili sul traffico.