Un gravissimo incidente stradale è avvenuto intorno all’1 della notte appena trascorsa sull’autostrada A4 Milano-Torino tra la barriera Ghisolfa e Rho – Arluno, in direzione Torino. Protagonista del sinistro, un furgone che procedeva contromano e che si è schiantato contro un taxi e altre tre vetture: in totale sono rimaste ferite due persone, una di essere è i gravi condizioni di salute.

Incidente sulla A4 a Milano: furgone contromano contro taxi e auto

Era circa l’1 della notte tra ieri e oggi quando, sull’autostrada A4, non troppo distante da Milano, un furgone imbocca la via in contromano. Secondo quanto appreso, pare che il mezzo si sia schiantato nella corsia centrale prima contro un taxi e poi con altre tre vetture. Il conducente, sulle prime, avrebbe provato a fuggire, a piedi, uscendo dal furgone e iniziando a correre in stato confusionale nei campi vicini. L’uomo è stato, però, ritrovato dalle autorità non molto tempo più tardi. Al momento, non si conoscono altri dettagli sulla dinamica di questo tremendo sinistro.

Incidente sulla A4 a Milano: i soccorsi

Nell’incidente, riportano le autorità di soccorso giunte sul posto, sarebbero rimaste ferite due persone: un 39enne e un 47enne. Uno di loro, in particolare, sarebbe in gravissime condizioni di salute e sarebbe stato accompagnato in ospedale a Monza in codice rosso. Il secondo ferito si trova, invece, all’ospedale di Legnano, dove è arrivato con un codice giallo.