Lutto per il prefetto di Foggia: perdono la vita il fratello e la cognata in ...

Grave lutto per il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante: il fratello Mario e la cognata Wilma sono deceduti questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto sulla A2, all’altezza dello svincolo per Eboli.

L’incidente stradale a Eboli

Il conducente di un camion ha perso il controllo della guida e si è ribaltato sulle auto in corsa: sette le vetture coinvolte nello scontro, mentre due le persone che hanno perso la vita.

Si tratta di due avvocati di Pellezzano, Mario Valiante e sua moglie, Wilma Fezza, consigliere comunale a Salerno dal 21 giugno del 2007 al 15 maggio del 2011. La coppia, molto conosciuta anche in Cilento per la professione, viaggiava a bordo di un’Audi.

I soccorsi dopo l’incidente

Sul luogo del drammatico incidente sono giunti i soccorsi: i sanitari del Vopi, le squadre dei Vigili del Fuoco di Salerno e Giffoni che hanno estratto dalle lamiere le vittime e i feriti, oltre alla Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Per la coppia non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Il cordoglio del sindaco di Pellezzano

All’Ansa di Salerno il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra ha commentato così la tragica notizia:

“Apprendiamo con sgomento che due nostri concittadini, gli avvocati Mario Valiante e la moglie Wilma Fezza, sono deceduti tragicamente questa mattina nel gravissimo incidente avvenuto a Eboli. È impossibile trovare le parole giuste per rappresentare il dolore di tutta la nostra comunità”.

Alla famiglia giungono le personali condoglianze del sindaco unite a quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Pellezzano.