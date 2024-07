Linus, brutto incidente in Vespa: "Ho preso una buca e sono volato via"

Brutto incidente in Vespa per Linus. Lo speaker radiofonico ha mostrato su Instagram le conseguenze dell’impatto sul suo corpo, spiegando ai fan di aver preso per sbaglio una buca e di essere “volato via”.

Tanto spavento ma nulla di grave per Linus, che ha avuto un incidente in Vespa. E’ stato lo stesso conduttore radiofonico a raccontare sui social quanto gli è accaduto. Mercoledì 17 luglio 2024, lo speaker era in sella alla sua due ruote, quando ha inavvertitamente preso una buca. E’ volato via ed è ricaduto rovinosamente sull’asfalto.

Il racconto dello speaker

A didascalia di una foto che lo mostra con i segni dell’incidente, Linus ha scritto:

“Come dicono i saggi, ricevere guai significa ricevere fortuna. Che è un concetto che va un po’ approfondito. Significa che ogni contingenza negativa si porta dietro anche dei risvolti positivi. Un’ora fa sono caduto con la Vespa. Ho preso in pieno una buca e sono volato via. Sono atterrato su ginocchio e piede, purtroppo non avevo la saponetta dei piloti, per fortuna non mi sono fatto niente di grave. Vespa intatta, pantaloni e scarpa da buttare”.

Lo speaker è stato molto fortunato, visto che ha riportato ferite che guariranno in fretta. Come se non bastasse, la sua Vespa non ha subito danni.

Linus sorpreso: ecco da cosa

L’incidente, che si è concluso bene, ha dato l’occasione a Linus per fare una riflessione molto importante. Lo speaker è rimasto piacevolmente sorpreso dal sostegno che ha ricevuto da quanti hanno assistito al suo “volo”. Ha concluso:

“Dov’è il bello, a parte i danni risibili? Nella gente che si è fermata e mi ha rincuorato e assistito. Non certo in quanto personaggio pubblico, avevo il casco e nessuno mi ha riconosciuto. Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo”.

Tra i tanti commenti spunta quello del collega Nicola Savino che, ironicamente, ha esclamato: “Ecco, mo mi sale la pressione“.