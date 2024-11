Una donna di 69 anni è morta a seguito di un intervento chirurgico nel quartiere Torrette di Ancona.

Donna muore dopo intervento al braccio

La paziente era stata ricoverata in ospedale per una frattura al braccio, conseguente a una caduta, ma il decorso ha preso una piega tragica e inaspettata. I familiari hanno sporto denuncia contro la struttura sanitaria, mentre la Procura di Ancona ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Il ricovero e l’intervento

La vicenda ha avuto inizio il 23 settembre, quando la donna è stata portata al pronto soccorso a seguito di una frattura al braccio dovuta a una caduta. Dopo un giorno in attesa del ricovero, è stata trasferita in ortopedia, dove i medici le hanno comunicato che si sarebbe dovuta operare. Tuttavia, l’intervento ha subito due rinvii ed è stato eseguito solo il 29 settembre, una settimana dopo il ricovero. Due giorni più tardi, durante la convalescenza, la 69enne è caduta nuovamente mentre si alzava dal letto ed è morta.

La famiglia accusa l’ospedale

La tragedia ha sollevato forti interrogativi da parte della famiglia, che ha accusato la struttura sanitaria di negligenza, sostenendo che la lunga attesa e il rinvio dell’intervento abbiano compromesso la situazione clinica della donna. Il pubblico ministero Andrea Laurino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L’autopsia verrà eseguita nella giornata di oggi, mercoledì 6 novembre. Gli inquirenti intanto stanno lavorando per ricostruire con precisione gli eventi e chiarire eventuali responsabilità.