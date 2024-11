Una tragedia che segna una vita

Il , la slavina che ha colpito l’hotel di Rigopiano ha portato via 29 vite, tra cui quella di Marco Tonda, un giovane che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della madre. La donna, presente in ospedale in quei momenti drammatici, ha vissuto l’angoscia di non sapere se suo figlio fosse tra i dispersi. La sua salute ha risentito di questa pressione emotiva, portandola a sentirsi male proprio all’interno della struttura sanitaria.

Un conto inaspettato dalla Asl

Oggi, a distanza di otto anni, la Asl di Pescara ha deciso di inviare una fattura di 40 euro e 97 centesimi alla madre, comprendente anche le spese di spedizione. Questo importo si riferisce a una prestazione medica classificata come codice bianco, ovvero non urgente, e quindi soggetta a pagamento. La notizia ha colto di sorpresa la donna, già provata dal dolore per la perdita del figlio. La burocrazia, in questo caso, sembra non avere pietà, continuando a operare anche in situazioni di grande sofferenza umana.

Le reazioni della famiglia

Gianluca, il fratello di Marco, ha espresso il suo sconcerto per la situazione. “Mi sembra ingiusto perché mamma si è sentita male all’interno dell’ospedale, ci avevano radunati tutti lì”, ha dichiarato, evidenziando come la burocrazia possa apparire insensibile di fronte a tragedie così devastanti. La famiglia si trova ora a dover affrontare non solo il lutto, ma anche una questione economica che sembra insensata e fuori luogo.

Un problema sistemico

Questa vicenda solleva interrogativi più ampi sulla gestione della burocrazia sanitaria in Italia. È inaccettabile che, in un momento di crisi e dolore, i cittadini debbano anche confrontarsi con fatture e spese mediche. La questione non riguarda solo il caso specifico della madre di Marco, ma mette in luce un problema sistemico che affligge il nostro sistema sanitario. È fondamentale che le istituzioni rivedano le loro politiche per garantire che la compassione e la comprensione prevalgano in situazioni di emergenza.