Andrea Lovely e il successo di Melody Surrise

Roma, 7 nov. – Primo nella classifica di Beatport un accreditato portale per dj, Melody Surrise è il nuovo pezzo di Andrea Checcaglini, in arte Andrea Lovely, la composizione sta’ mietendo un successo dietro l’altro ed è, secondo la graduatoria dell’importante sito, la migliore realizzazione trance del momento, Lovely si e’ ritrovato al fianco di quotatissimi dj internazionali. Con ben oltre 60mila streaming su Spotify : “Il brano -spiega l’artista- fa parte di un progetto ben più ampio che, a breve, conterà su tre nuove composizioni: Secret For Your Mind, Musa e Oblivion. Anche -ALYSSA- il mio primo pezzo ha fatto parte di questa importante classifica ed è stato selezionato da Gianni Parrini nel primo lp della Humanity Music Liberation , -The First Summer Compilation n. 2- ,che ha riscosso un notevole successo. Il mio prossimo obiettivo è di dare vita a un mio Lp. Sarebbe il coronamento di una carriera lunga ormai 30 anni”. Era infatti il 1994, quando Checcaglini, allora giovanissimo, decise che quella del dj fosse l’attività giusta per esprimere il proprio talento: “La mia prima esibizione – ricorda-è arrivata in una serata fra amici. Alessio Melini, un grande Art director, mi propone di programmare tre serate nel teatro del mio paese Monterchi, in provincia di Arezzo, un festival ancora ricordato da moltissime persone dal nome “UNIVERSAL DREAM”, una bomba”.

La carriera di Checcaglini è pian piano decollata e oggi fa registrare una tappa importante: “L’idea di realizzare un Lp -afferma l’artista- è un sogno che coltivavo sin da ragazzo. Ma non si tratta dell’unica novità: l’etichetta Humanity music liberation, con cui pubblico i miei dischi, è diventata pure una radio e trasmettera’ prossimamente un format mensile dal nome “Lovely and Trance” e sara’ curata dal sottoscritto. Ad aggiungersi a questa importante novita’, la Humanity sta integrando un’agenzia, dove giovani talentuosi potranno esprimere la propria arte e le proprie capacità. Gianni Parrini proprietario dell’etichetta, ha creduto in me e con Giuseppe Rizzo hanno escogitato due format : il primo innovativo dal nome -Humanity Dance Party-, che organizzano in giro per l’Italia ed oltre confine con eventi di vario genere, il secondo Humanity Legend Dream 90, con cui invece organizzano spettacoli con al centro la musica di quello splendido decennio. Il nostro scopo è di offrire una buona musica da far conoscere anche alle nuove generazioni, spesso travolte da Trap e Rap, che esistono pure altre situazioni musicali armoniose che aprono la mente ed il cuore al divertimento “.

La professione del dj, del resto, ha subito un profondo cambiamento negli ultimi anni : “I generi oggi -afferma Checcaglini-sono ormai tantissimi e la musica non è più ascoltabile solo in discoteca. Il suo uso è quotidiano e diffuso grazie alle nuove tecnologie. Il progresso ha, diciamo così, offuscato la magia . Ed è per questo che dico ai giovani dj di differenziarsi, di non seguire le influenze mediatiche ma il proprio gusto personale, questo serve per essere sempre riconoscibili, il messaggio musicale deve essere pulito ed interiore per trasformare questa confusione artistica in qualcosa di concreto. Un’ottima selezione musicale accompagnata da ottimi visual è un buon punto di partenza ma bisogna spingere con un uso adeguato anche dell’intelligenza artificiale. Solo così è possibile diffondere quei suoni che accompagnano la nostra esistenza e che meritano di essere tramandati di generazione in generazione, questo accadeva negli anni 90 e non vedo perche’ non si possa ripetersi ora”.