Anno giudiziario: Palermo, magistrati fanno ingresso con toga, coccarda e Costituzione

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – La toga, la coccarda tricolore e la Costituzione in mano, Ecco come sono entrati i magistrati del Distretto di Palermo nell'aula magna del Tribunale di Palermo per l'inaugurazione dell'anno giudiziario di Palermo. I magistrati si sono seduti nelle ultime file e hanno annunciato, come deciso nell'ultima riunione dell'Anm, che nel momento in cui il rappresentante del ministero prenderà la parola si alzeranno e usciranno platealmente dalla sala. Per poi fare rientro appena concluso l'intervento del rappresentante del ministero.