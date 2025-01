Anno Giudiziario: protesta a Milano, magistrati a difesa Costituzione (2)

(Adnkronos) - In uno dei due cartelli mostrati sulla famosa scalinata del Palazzo di giustizia milanese c'è scritto, citando Calamandrei, "In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato. Questa non è una Carta morta è un t...

(Adnkronos) – In uno dei due cartelli mostrati sulla famosa scalinata del Palazzo di giustizia milanese c'è scritto, citando Calamandrei, "In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato. Questa non è una Carta morta è un testamento, un testamento di centomila morti. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità li è nata la nostra Costituzione".

Parole affiancate da un altro messaggio mostrato dai magistrati con toga sulle spalle e coccarda tricolore al petto. Anche qui le parole sono di Calamandrei. "Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione". Tra i volti che partecipano alla protesta – diversi i capi delle procure lombarde – ci sono anche magistrati in pensione, come l'ex magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo e l'ex pm Armando Spataro.