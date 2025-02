Antisemitismo: Cirielli, 'odio verso Israele è diventato razzismo antiebraico'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "L'odio verso Israele si è trasformato prima in antisionismo e poi in autentico razzismo antiebraico. I fatti di Milano sono ancora più gravi, perché colpiscono un'opera d'arte divenuta un simbolo. È necessario che la magistr...

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "L'odio verso Israele si è trasformato prima in antisionismo e poi in autentico razzismo antiebraico. I fatti di Milano sono ancora più gravi, perché colpiscono un'opera d'arte divenuta un simbolo. È necessario che la magistratura e le forze di polizia stronchino senza se e senza ma, anche con nuove norme, se necessario, questa ondata antisemita generata per lo più da musulmani antisemiti – immigrati di prima e seconda generazione – e dalla sinistra antagonista". Lo ha dichiarato l'on. Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

"La cosa che più dispiace è la copertura di alcuni partiti politici di opposizione e di certi 'cattivi maestri' che hanno creato un clima di collusione e protezione pericolosissimo che va stroncato prima che sia troppo tardi", ha concluso Cirielli.