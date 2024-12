Apertura impianti ad Abetone: la stagione invernale prende il via

Neve fresca e impianti pronti

Con l’arrivo delle recenti nevicate, Abetone, località sciistica nel cuore della Toscana, si prepara ad accogliere gli appassionati degli sport invernali. Tra domani e giovedì, la maggior parte degli impianti di risalita entrerà in funzione, grazie a un accumulo di neve che ha raggiunto i 35 centimetri. Questo evento segna l’inizio ufficiale della stagione sciistica 2023-2024, promettendo un’esperienza indimenticabile per sciatori e snowboarder.

Dettagli sull’apertura degli impianti

Domani, 11 dicembre, il Consorzio Abetone Multipass ha annunciato l’apertura della seggiovia Sprella in Val di Luce, operativa dalle 9 alle 16. A partire da giovedì 12, sarà la volta della Telecabina Ovovia e del Tappeto Baby, con l’accesso alle piste Zeno 3 e Stadio da Slalom. In Val di Luce, oltre alla seggiovia Sprella, apriranno anche le sciovie Jolly e Abetina, insieme alle seggiovie Monte Gomito e Passo di Annibale, quest’ultima fino alla stazione intermedia.

Offerte speciali per gli skipass

In occasione dell’apertura, gli appassionati potranno approfittare di un’offerta speciale per gli skipass. Nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, il costo dello skipass feriale sarà di 32 euro, anziché 36. Gli impianti saranno aperti dalle 8.30 alle 16, offrendo così un’intera giornata di divertimento sulla neve. Inoltre, sarà attivo il collegamento sci ai piedi tra la zona Ovovia e la Zona Val di Luce, facilitando l’accesso alle diverse piste.

Con queste novità, Abetone si prepara a diventare il punto di riferimento per gli sport invernali in Toscana, accogliendo sciatori di ogni livello e garantendo un’esperienza unica tra le splendide montagne. Non resta che indossare gli sci e godersi la neve fresca!