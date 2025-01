Il nuovo provvedimento del Senato

Il Senato della Repubblica Italiana ha recentemente approvato un disegno di legge che mira a contrastare in modo più efficace la sottrazione di minori e di persone incapaci. Con 89 voti favorevoli e 55 astenuti, il provvedimento, presentato dalla capogruppo della Lega in Commissione Giustizia, Erika Stefani, ha suscitato un ampio dibattito tra i senatori. La legge si propone di tutelare i diritti dei genitori affidatari, dei tutori e di chiunque abbia la custodia dei minori, introducendo misure più severe per chi commette tali reati.

Misure contro il trattenimento all’estero

Una delle novità più significative del disegno di legge è la punizione del trattenimento all’estero di minori e incapaci contro la loro volontà. Questa misura si rivela cruciale in un contesto globale in cui i minori possono facilmente essere portati all’estero senza il consenso dei genitori. La legge prevede che, in caso di reati commessi da chi esercita la responsabilità genitoriale, il giudice possa sospendere tale responsabilità, garantendo così una protezione maggiore per i minori coinvolti.

Il percorso del provvedimento alla Camera

Ora che il disegno di legge è stato approvato dal Senato, il prossimo passo sarà la discussione alla Camera dei Deputati. Gli esperti e i legislatori si aspettano un dibattito animato, poiché la questione della sottrazione di minori è un tema delicato e complesso. La legge, se approvata, rappresenterebbe un passo avanti significativo nella protezione dei diritti dei minori in Italia, affrontando una problematica che ha colpito molte famiglie nel paese. La speranza è che queste nuove misure possano contribuire a ridurre i casi di sottrazione e a garantire un ambiente più sicuro per i minori.