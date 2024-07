L’arrivo del G7 a Bologna comporterà delle modifiche alla viabilità, in effetti in queste ore, Autostrade per l’Italia ha comunicato che in vista dell’evento al Tecnopolo per il tema della Scienza e Tecnologia, verrà chiuso un tratto della tangenziale della città.

Le modifiche alla viabilità per il G7

Nella giornata odierna, 9 luglio, arriveranno a Bologna i ministri e le delegazioni di Canada, Giappone, Regno Unito, Italia, Germania e Francia, ovvero i Paesi attesi per il G7.

Si entrerà nel vivo dell’evento domani, al Tecnopolo, con discussioni sull’Intelligenza Artificiale, i Big Data e molto altro in tema di scienza e tecnologia.

Per questo fitto calendario di appuntamenti, la città dovrà affrontare delle importanti modifiche alla viabilità, in effetti Autostrade per l’Italia ha già dato delle comunicazioni in merito.

In particolare, verrà chiuso un tratto della tangenziale da mercoledì 10 luglio a giovedì 11 luglio, dalle ore 8 alle ore 18, orario che può variare in base alle esigenze.

Lo svincolo interessato è il 7, ovvero quello di Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena/ A14 Bologna – Taranto e in uscita per chi arriva da Casalecchio di Reno / A1 Milano – Napoli e da San Lazzaro / A14.

L’attesa per il G7 a Bologna

Il Tecnopolo di Bologna sarà il fulcro dell’edizione di quest’anno del G7. Già da oggi infatti e fino all’11 luglio, ospiterà la riunione ministeriale dedicata alla scienza e alla tecnologia.

L’evento è molto prestigioso per la regione e per il capoluogo emiliano. Presieduto da Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, il summit vedrà la partecipazione di leader importanti provenienti dai 7 Paesi partecipanti ma anche dall’Unione Europea.

I temi toccati saranno: sicurezza e integrità della ricerca scientifica, infrastrutture di ricerca, energia nucleare, spazio, ricerca tecnologica, protezione della biodiversità marina e oceanica.