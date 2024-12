Il numero dei morti dell’esplosione di una palazzina ad Aprilia, in provincia di Latina è aumentato durante le manovre di soccorso dei vigili del fuoco. Sono infatti ora tre le vittime. Dopo aver recuperato ieri sera il corpo della nonna e della ragazzina di 13 anni, nella notte è stato ritrovato senza vita anche quello di una donna.

Il nonno è scampato

Vi è anche un sopravvissuto a questa tragedia, il marito della donna morta, nonché nonno della ragazzina che è stato estratto vivo dalle macerie dello stabile e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime ed infatti l’uomo è in pericolo di vita a seguito delle ustioni riportate dalla deflagrazione.

Scoppio causato da una bombola di GPL

L’episodio è avvenuto lo scorso pomeriggio, intorno alle 17:30 e la causa scatenante sarebbe l’esplosione di una bombola di GPL che veniva utilizzata per scaldare l’abitazione.

Il terribile botto ha fatto da eco ad un’ulteriore episodio che ha fatto crollare parte della struttura dando vita ad un vastissimo incendio.

Ancora riserbo sull’identità della terza vittima

Non si hanno notizie in merito alla terza vittima se non che fosse una donna maggiorenne che viveva anch’essa nell’abitazione.

Le indagini che verranno effettuate sul corpo permetteranno di stabilirne le generalità.