Esplosione in una villetta ad Aprilia: nonna e nipote perdono la vita, ferito...

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, una violenta esplosione ha colpito una villetta ad Aprilia, in zona Via del Genio Civile. L’incidente ha provocato la morte di due persone e il ferimento grave di un’altra.

Secondo le prime indagini, l’incidente sarebbe stato provocato dalla detonazione di una bombola a gas, collocata all’esterno della casa. Nonostante la bombola fosse posizionata all’esterno, la deflagrazione ha causato ingenti danni all’edificio, abbattendo un muro e provocando un incendio.

Numerosi residenti hanno raccontato di aver udito un boato fortissimo, seguito da una grande nuvola di fumo e polvere. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver immediatamente allertato i soccorsi, temendo per la sorte degli abitanti della villetta.

Nell’esplosione sono rimaste coinvolte tre persone: due anziani e la loro nipote di 13 anni. La nonna e la ragazza sono decedute, mentre il nonno è stato estratto vivo, ferito gravemente, dalle macerie dai Vigili del fuoco di Aprilia.

Sul luogo dell’incidente sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte. Inoltre, i pompieri, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica dell’area, stanno conducendo accertamenti tecnici per determinare l’origine esatta dell’incidente.