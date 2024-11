Secondo incidente in poche ore per una fuga di gas: un ferito è stato trasportato a Sassari in elisoccorso

Momenti di paura a Trinità d’Agultu a seguito di una violentissima esplosione provocata dallo scoppio di una bombola di gas, stando a quanto accertato dai vigili del fuoco che stanno ricostruendo i fatti. Un uomo è rimasto ferito nell’incidente che ha provocato il parziale crollo dell’edificio nel quale abitava. Soccorsa anche una donna.

L’episodio è avvenuto intorno alle 8 di domenica 17 novembre in via delle Poste: il violentissimo scoppio ha causato il parziale crollo della palazzina. Sul posto sono intervenute ambulanza ed elisoccorso e date le ferite riportate dall’uomo di 78 anni, ovvero ustioni e vari traumi, ne è stato disposto il trasporto in ospedale a Sassari impiegando il velivolo.

Sono giunti in loco anche vigili del fuoco e carabinieri: una donna, badante di una signora che abita nell’appartamento vicino a quello coinvolto dallo scoppio e che in quel momento non si trovava in casa, è stata tratta in salvo. Al momento dell’esplosione si trovava sul terrazzino ed è stata raggiunta con una scala dai vigili del fuoco.

Fiumicino, palazzina crolla per una fuga di gas

Solo poche ore prima a Fiumicino una palazzina è crollata a seguito di una fuga di gas. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di sabato in località Tragliatella e ha coinvolto una palazzina, collassata al suolo dopo la deflagrazione riducendosi in macerie. Una donna è stata successivamente estratta viva da quello che è rimasto dell’edificio: al momento dello scoppio era l’unica persona presente in casa. I soccorritori l’hanno stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale al Policlinico Gemelli dove verserebbe, seppur con diverse lesioni e ferite, in condizioni non gravi.