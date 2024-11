Una forte ondata di maltempo ha colpito la provincia di Ha’il, in Arabia Saudita, portando intensi temporali e una grandinata eccezionale che ha ricoperto varie aree della regione.

Violenta grandinata in Arabia Saudita

Ha’il, città-oasi nel Najd che conta circa 265.000 abitanti, si è risvegliata sotto una coltre bianca di grandine, un fenomeno piuttosto insolito per la stagione autunnale. Numerosi abitanti hanno condiviso video sui social che mostrano il deserto trasformato in una distesa bianca, un evento raro per il mese di novembre.

Un fenomeno insolito per il periodo

Generalmente, fenomeni atmosferici di tale intensità si verificano più spesso in estate, quando temporali e grandine colpiscono la Penisola Arabica. Tuttavia, l’insolita portata di questa ondata di maltempo in pieno autunno ha colto di sorpresa anche gli esperti. La viabilità nella zona centrale del Paese è stata gravemente compromessa, causando non pochi disagi alla circolazione.

Come si genera una grandinata

La grandine si origina quando il riscaldamento della superficie terrestre provoca la risalita dell’umidità nell’atmosfera. Se raggiunge le alte quote, dove le temperature sono più basse, l’acqua si congela. Le correnti ascensionali all’interno del temporale possono spingere i chicchi di grandine nuovamente verso l’alto, facendoli crescere man mano che attraversano più volte la linea di congelamento. Questo ciclo ripetuto può generare anche chicchi di grandi dimensioni.