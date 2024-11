Un giovane è stato arrestato dopo aver minacciato la sua ex compagna in gravidanza.

Un intervento tempestivo dei carabinieri

I carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno effettuato un arresto significativo nei confronti di un 25enne romano, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è scaturito da una segnalazione al numero di emergenza 112, proveniente da una donna in gravidanza. La vittima, visibilmente scossa, ha raccontato ai militari di essere stata oggetto di ripetute minacce e molestie da parte dell’ex compagno, che l’aveva contattata ben 194 volte nel tentativo di chiarire la loro relazione.

Minacce gravi e comportamenti persecutori

La situazione è degenerata quando l’uomo, in un atto di violenza psicologica, ha minacciato la donna di morte, mostrando una siringa all’interno della sua autovettura. Questo comportamento ha allarmato i carabinieri, che hanno ritenuto le evidenze raccolte sufficientemente gravi per procedere con l’arresto. D’accordo con la Procura della Repubblica, i militari hanno fermato il giovane e lo hanno condotto presso il carcere di Regina Coeli, dove è stato trattenuto in attesa di ulteriori sviluppi legali.

La risposta della giustizia

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, riconoscendo la gravità delle accuse mosse contro il 25enne. La custodia in carcere è stata disposta come misura cautelare, evidenziando l’impegno delle autorità nel contrastare i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Questo caso mette in luce l’importanza di segnalare situazioni di violenza e stalking, affinché le forze dell’ordine possano intervenire tempestivamente per proteggere le vittime.