Arresti a Roma per droga: in manette anche un ex della Banda della Magliana

Roma, arresti per droga: in manette anche un ex dela Banda della Magliana

I carabinieri di Roma hanno arrestato 28 persone nell’ambito di una maxi operazione per droga contro un gruppo criminale, a capo del quale c’era un ex della Banda della Magliana, Marcello Colafigli, detto “Marcellone“. Nonostante fosse in regime di semilibertà, l’uomo sarebbe riuscito a pianificare acquisti e cessioni di grandi quantità di droga dall’estero, mantenendo i rapporti con alcuni esponenti della ‘ndrangheta, della camorra e della mafia foggiana.

Le 28 persone arrestate sono accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, di tentata rapina in concorso, tentata estorsione in concorso, ricettazione e possesso illegale di armi, procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale.

Chi è Marcello Colafigli, ex della Banda della Magliana

Marcello Colafigli, conosciuto come “Marcellone“, ha ispirato il personaggio del “Bufalo” nel libro “Romanzo Criminale“. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nonostante i suoi 70 anni e la semilibertà, non aveva abbandonato l’attività criminale.

Colafigli è stato riconosciuto con Franco Giuseppucci, Enrico De Pedis, Maurizio Abbatino e Nicolino Selis come uno dei promotori della Banda della Magliana, attiva a Roma tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90. L’uomo era stato condannato a più ergastoli ed era stato ritenuto anche colpevole del sequestro e dell’omicidio del duca Massimo Grazioli Lante della Rovere e dell’omicidio, come mandante, di Enrico De Pedis, conosciuto come Renatino.