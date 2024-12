Un’operazione decisiva contro il traffico di esplosivi

I carabinieri della Compagnia di Lucera, in provincia di Foggia, hanno portato a termine un’importante operazione che ha portato all’arresto di tre individui, accusati di porto illegale e detenzione di ordigni esplosivi. L’azione è stata condotta in flagranza di reato, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare attività illecite legate alla vendita di fuochi d’artificio, soprattutto in vista delle festività imminenti.

Scoperta di un ingente quantitativo di esplosivi

Grazie a un’attenta attività investigativa, i carabinieri sono riusciti a rinvenire, all’interno di un locale comunale situato nel piano seminterrato del complesso che ospita gli Uffici del Giudice di Pace, circa un quintale di artifici pirotecnici classificati e otto chili di ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale. Questi ultimi sono stati descritti come caratterizzati da un’elevata pericolosità, sollevando preoccupazioni per la sicurezza pubblica.

Il coinvolgimento di un dipendente comunale

Tra gli arrestati figura anche un dipendente del Comune, il che solleva interrogativi sulla possibile complicità di figure istituzionali in attività illecite. Questo aspetto dell’operazione mette in luce la necessità di un controllo più rigoroso e di una vigilanza costante per prevenire l’abuso di potere e la corruzione all’interno delle istituzioni pubbliche.

Un’azione più ampia contro la vendita illegale di fuochi d’artificio

L’operazione dei carabinieri si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro la vendita illegale di botti e petardi, un fenomeno che aumenta in prossimità delle festività. Le autorità locali hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire incidenti legati all’uso di esplosivi non autorizzati. I tre arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Foggia, dove affronteranno le conseguenze legali delle loro azioni.