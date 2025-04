La cattura di Cosimo Mazzotta

Cosimo Mazzotta, un 51enne originario di Lecce, è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo periodo di latitanza. L’uomo si era rifugiato in un bed and breakfast a Torre Lapillo, nel comune di Porto Cesareo, dopo essere stato condannato a 30 anni di carcere per omicidio. La sua cattura è avvenuta grazie a un’operazione sotto copertura, in cui i carabinieri si sono finti turisti per avvicinarsi al latitante.

Le indagini e l’operazione di arresto

Le indagini condotte dal nucleo investigativo del comando provinciale hanno richiesto tempo e pazienza. Dopo settimane di appostamenti e osservazioni, una coppia di carabinieri ha prenotato una stanza nel B&B vicino a quella occupata da Mazzotta. Questo stratagemma ha permesso di sorprendere l’uomo, che si era registrato con un nome falso. Al momento dell’arresto, Mazzotta si trovava da solo e non ha opposto resistenza, mostrando sorpresa per l’arrivo degli investigatori.

Il delitto e la condanna

La condanna di Mazzotta risale al , quando la Corte d’Assise d’Appello di Taranto ha confermato la pena per l’omicidio di Gabriele Manca, avvenuto nel 1999. La vittima, un giovane di 21 anni, fu assassinato in una zona di campagna a Lizzanello, in un contesto legato allo spaccio di droga. Mazzotta è ritenuto l’esecutore materiale del delitto, avvenuto in un’azione premeditata e con motivazioni futili. La ricostruzione dei fatti ha evidenziato come Manca fosse stato colpito alle spalle mentre tentava di fuggire da un commando di quattro persone.

Le conseguenze della latitanza

La latitanza di Mazzotta ha sollevato interrogativi sulla sua capacità di rimanere nascosto per così tanto tempo. Durante il suo periodo di fuga, l’uomo ha mantenuto un profilo basso, evitando contatti con l’esterno e approfittando della vicinanza al mare per brevi passeggiate. Tuttavia, la presenza di vari telefoni e utenze telefoniche ha destato sospetti, portando infine alla sua cattura. Questo arresto rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine, che continuano a combattere contro la criminalità organizzata e la latitanza di soggetti pericolosi.