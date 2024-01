Arte: Silvestri (M5s), 'grazie a opposizioni Camera si esprimerà su Sgarbi, è fatto politico'

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "La mozione di revoca di Sgarbi era stata messa in fondo ai lavori, non sarebbe mai stata sviluppata. Solo grazie alla richiesta che abbiamo fatto, con il Pd, il Parlamento ne discuterà. E ne ha bisogno, perchè è un fatto politico. Nessuno vuole a...

Roma, 10 gen (Adnkronos) – "La mozione di revoca di Sgarbi era stata messa in fondo ai lavori, non sarebbe mai stata sviluppata. Solo grazie alla richiesta che abbiamo fatto, con il Pd, il Parlamento ne discuterà. E ne ha bisogno, perchè è un fatto politico. Nessuno vuole anticipare le decisioni della magistratura, ma l'Italia è un grande Paese e non possiamo avere questo tipo di immagine. La Camera dovrà esprimersi". Lo ha detto il capogruppo del M5s Francesco Silvestri al termine della capigruppo della Camera.