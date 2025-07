Ascelle che puzzano anche dopo la doccia: tutte le cause (e i rimedi efficaci)

Continuare a sentirsi addosso un cattivo odore anche dopo essersi fatti una bella doccia rinfrescante è un problema più comune di quanto si pensi, e le cause possono essere molteplici. Scopriamole insieme, con un occhio anche ai rimedi efficaci per risolverlo davvero.

Ascelle che puzzano anche dopo doccia: le cause principali

Le cause di un cattivo odore persistente possono essere ricondotte a diversi fattori, dovuti sia alla configurazione del nostro corpo che ai prodotti che decidiamo di usare.

1. Batteri resistenti: La pelle sotto le ascelle ospita naturalmente batteri. Quando sudiamo, questi microrganismi decompongono il sudore producendo sostanze maleodoranti. Anche dopo la doccia, alcuni batteri possono rimanere attivi, soprattutto se si usano saponi troppo delicati o se la pelle non viene esfoliata regolarmente.

2. Uso di detergenti non adeguati: Se il detergente usato non è abbastanza efficace contro i batteri o non è formulato per eliminare i residui oleosi del sudore, potresti non ottenere una pulizia profonda. Anche prodotti troppo profumati, ma poco antibatterici, possono fallire l’obiettivo.

3. Depilazione irregolare o rasoi sporchi: I peli trattengono batteri e sudore. Se non ti depili regolarmente o utilizzi rasoi sporchi, puoi favorire la proliferazione batterica, anche subito dopo aver fatto la doccia.

4. Problemi ormonali o alimentari: Cambiamenti ormonali (come durante la pubertà, la gravidanza o la menopausa) o un’alimentazione ricca di aglio, cipolla, curry o alcol possono influire sull’odore del sudore, rendendolo più pungente.

5. Vestiti sintetici o stretti: Anche dopo la doccia, se indossi subito capi in tessuti sintetici o poco traspiranti, il sudore rimane intrappolato e si sviluppa il cattivo odore. I vestiti stessi, se non lavati a fondo, possono conservare batteri che si trasferiscono sulla pelle pulita.

Ascelle che puzzano anche dopo la doccia: rimedi efficaci per eliminare il problema

Tranquilli, nessun problema! I rimedi a questa fastidiosa questione esistono.

1. Esfoliazione e saponi antibatterici: Una buona routine prevede un’esfoliazione delicata due volte a settimana per rimuovere cellule morte e batteri. Utilizza un sapone antibatterico, preferibilmente con tea tree oil, clorexidina o zinco.

2. Asciugatura completa: Dopo la doccia, asciuga bene le ascelle. L’umidità residua è terreno fertile per i batteri. Usa un asciugamano pulito e, se serve, anche il phon (modalità freddo).

3. Deodoranti antibatterici: Scegli deodoranti non solo profumati ma con ingredienti attivi come triclosan, bicarbonato di sodio, o sali d’alluminio. Attenzione ai prodotti naturali: funzionano solo se ben formulati.

4. Cambio frequente dei vestiti e lavaggi accurati: Indossa sempre abiti puliti, preferendo il cotone o fibre naturali. Lavali con prodotti antibatterici, soprattutto se hai sudato molto.

5. Consulta un dermatologo: Se il problema persiste, potresti soffrire di bromidrosi, una condizione medica caratterizzata da sudore particolarmente maleodorante. In questo caso, serve il parere di uno specialista.

Le ascelle che puzzano anche dopo la doccia sono un problema fastidioso ma risolvibile. Capire le cause è il primo passo per agire in modo mirato e adottare rimedi efficaci. Con una buona igiene, prodotti adeguati e qualche accortezza, è possibile tornare a sentirsi freschi e sicuri.