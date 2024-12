Ennesimo femminicidio in Italia, questa volta è andato in scena in provincia di Ascoli Piceno ed a commetterlo è stato un marito ai danni della moglie. Lui poi ha provato a togliersi la vita ma non è andato fino in fondo.

Uccisa brutalmente in casa

La vittima, una donna di 45 anni è stata ammazzata dal marito, di 3 anni più grande di lei, nella loro abitazione a Ripaberarda, in provincia di Ascoli Piceno.

L’uomo ha inferto alla donna numerose coltellate, non si ha ancora il numero preciso, che verrà stabilito nell’autopsia che avverrà a breve. Sta di fatto che già le prime sono state fatali per la donna.

Tentativo di togliersi la vita

Egli consapevole di quanto fatto ha provato a togliersi la vita tagliandosi le vene ed ora è in ospedale ricoverato e non in pericolo di vita.

Alla lite scatenante hanno assistito anche i figli che erano naturalmente ancora in casa poiché l’omicidio sembrerebbe avvenuto questa notte.

Il corpo della donna è stato ritrovato intorno alle 05:30 di questa mattina. I Carabinieri stanno indagando sul motivo che avrebbe portato alla lite, poi sfociata purtroppo nell’ennesimo femminicidio in ambiente domestico.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere il movente.