Home > Flash news > Ascolti tv, 'Le libere donne' con Lino Guanciale vince la prima serata

Ascolti tv, 'Le libere donne' con Lino Guanciale vince la prima serata

ascolti tv le libere donne con lino guanciale vince la prima serata 2

(Adnkronos) - 'Le libere donne' ha vinto la prima serata di ieri, 10 marzo, con il 17,8% di share. La fiction di Rai1 con Lino Guanciale, liberamente ispirata al romanzo dello psichiatra Mario Tobino, ha incollato allo schermo 2.851.000 telespettatori. Su Canale 5 lo show musicale 'Taratata – Tu...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
‘Le libere donne’ ha vinto la prima serata di ieri, 10 marzo, con il 17,8% di share. La fiction di Rai1 con Lino Guanciale, liberamente ispirata al romanzo dello psichiatra Mario Tobino, ha incollato allo schermo 2.851.000 telespettatori. Su Canale 5 lo show musicale ‘Taratata – Tutto in una Notte’ condotto da Paolo Bonolis ha conquistato 1.531.000 telespettatori con uno share del 13,4%. Su La 7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.600.000 telespettatori e il 10,4%. Su Italia 1 ‘Le Iene presentano: Inside’ ha totalizzato 1.021.000 telespettatori e 9,2%.  

Su Rete 4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha radunato 540.000 telespettatori, pari al 4,4%. Poco sotto con il 4,1% c’è ‘Stasera a Letto Tardi’, in onda su Rai2, che è stato visto da 576.000 telespettatori. Su Rai3 ‘FarWest’ ha segnato 592.000 telespettatori, pari al 3,7%. Infine, su Tv8 ‘Italia’s Got Talent’ ha intrattenuto 343.000 telespettatori (2,6%), mentre sul Nove ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ 372.000 telespettatori (2,2%). 

Nella fascia access prime time, su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha interessato 4.437.000 telespettatori (21,5%), mentre ‘Affari Tuoi’ 5.038.000 telespettatori, pari al 23,5%. Su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.969.000 telespettatori pari al 23,3%. Nel daytime pomeridiano, ‘2 di Picche’ – in onda su Rai2 con la conduzione di Tommaso Cerno – ha raggiunto 694.000 telespettatori, pari al 5,9%. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)