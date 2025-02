ASI ottiene il Codice ATECO per i servizi di Consulenza d'Immagine: un traguardo storico per la categoria professionale

– Roma 26.02.2025 – L' aps (ASI), rappresentata dalla presidente Ilaria Marocco e dal Board direttivo, annuncia con grande orgoglio un traguardo che segna una pietra miliare nella storia della consulenza d'immagine in Italia: l'ottenimento del Codice ATECO. Dopo oltre un anno di impegno, costante dialogo con gli enti preposti e un intenso lavoro di advocacy, il settore della consulenza d'immagine è finalmente formalmente riconosciuto come categoria professionale, con l'inclusione nel sistema di classificazione ATECO dell'Istat.

"Questo risultato rappresenta un passo fondamentale per dare visibilità e riconoscimento alla nostra professione", afferma la Marocco, presidente di ASI. "Non si tratta solo di un codice burocratico: è il primo passo concreto per essere ufficialmente riconosciuti come una categoria professionale a tutti gli effetti, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano."

Il lungo processo di ottenimento del codice ATECO è stato complesso e ha richiesto un dialogo costante con gli enti preposti, tra cui l'Istat e il comitato Ateco. Ma l'ottenimento di questo riconoscimento non è solo un risultato burocratico: segna una vera e propria evoluzione per la professione. L’Associazione Italiana Consulenti d’Immagine, Asso Style & Image aps-ASI , infatti, ha lavorato a stretto contatto con esperti del settore, associazioni e istituzioni per dimostrare l'importanza della consulenza d'immagine come professione che, da diversi anni, supporta individui e aziende nel migliorare la loro percezione personale e pubblica, attraverso un approccio tecnico e olistico che coinvolge estetica, comunicazione e psicologia.

A tal proposito, il Board direttivo ha sottolineato come il codice ATECO sia solo il primo passo per un ulteriore rafforzamento del settore: "Ora possiamo finalmente parlare di una vera e propria categoria professionale riconosciuta, che potrà evolversi e consolidarsi nel tempo, portando con sé nuove opportunità di crescita e sviluppo per tutti i consulenti d’immagine. Si tratta di un successo collettivo che premia il lavoro e l’impegno di tutti i professionisti che ogni giorno contribuiscono a far crescere e valorizzare la nostra categoria."

L'inclusione nel Codice ATECO, infatti, non solo permetterà ai consulenti d’immagine di operare con maggiore visibilità, ma consentirà anche di beneficiare di strumenti e regolamentazioni adeguate che semplificheranno la gestione amministrativa e fiscale per chi lavora nel settore.

L'Associazione Italiana Consulenti d’Immagine, , che da sempre promuove l'importanza della formazione continua per rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione e un confronto e supporto tra colleghi , continuerà dunque a lavorare per garantire il giusto riconoscimento e il supporto a tutti i suoi membri. Grazie al Codice ATECO, ASI potrà sviluppare nuovi progetti volti a rafforzare la categoria, tra cui corsi di aggiornamento professionale, eventi formativi e attività di networking per favorire la crescita e l’evoluzione dei consulenti d’immagine.

L'ottenimento del Codice ATECO, quindi, è solo l'inizio di un processo che vedrà la consulenza d'immagine consolidarsi sempre di più come una professione rispettata e riconosciuta a livello nazionale. "Questo è solo il primo passo", conclude Ilaria Marocco, "e ci impegneremo affinché la professione di consulente d'immagine venga ulteriormente valorizzata, non solo a livello normativo, ma anche attraverso iniziative che ne esaltino l'importanza e la centralità nel panorama professionale italiano."

L'Associazione Consulenti d’Immagine, Asso Style & Image aps (ASI) è un'organizzazione professionale italiana che rappresenta i consulenti d'immagine italiani, che promuove e riunisce i professionisti del settore, accomunati da elevate competenze teoriche e pratiche con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e diffondere i più alti standard di competenze e professionalità. ASI aps si impegna a valorizzare il ruolo dei consulenti d’immagine attraverso attività di networking, eventi informativi e formativi. I consulenti associati ASI aps sono presenti in tutta Italia e hanno una formazione qualificante rispetto alla valorizzazione dell’immagine personale. Come associazione è inoltre impegnata nel sociale con il progetto “IO nonostante tutto” con l’obiettivo di supportare i pazienti oncologici negli ospedali italiani affinché, prendendosi cura della loro immagine, possano migliorare la loro qualità di vita.

Ilaria Marocco Presidente ASIEmail: Telefono: 3208886305