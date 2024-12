La Corte d'Appello di Milano dichiara non sussistente il fatto per cui era accusato.

Il caso di Alberto Di Rubba

Alberto Di Rubba, noto tesoriere della Lega e figura di spicco nel partito, ha ottenuto oggi un’importante vittoria legale. La Corte d’Appello di Milano ha emesso una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” riguardo alle accuse di peculato e false fatturazioni legate alla società Areapergolesi. Questa decisione segna un punto cruciale nella sua carriera politica e legale, dopo un lungo periodo di incertezze e tensioni.

Le accuse e il processo

Le accuse contro Di Rubba erano emerse nell’ambito di un’inchiesta più ampia che coinvolgeva la Lombardia Film Commission (Lfc). In un primo momento, il tesoriere era stato condannato in appello a Milano a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni per reati legati alla Lfc. Tuttavia, la sentenza di oggi rappresenta un cambio di rotta significativo, poiché il tribunale ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per sostenere le accuse nel caso Areapergolesi, dove era stato condannato in primo grado a 2 anni e 10 mesi.

Le implicazioni della sentenza

L’assoluzione di Di Rubba potrebbe avere ripercussioni importanti non solo sulla sua carriera, ma anche sul futuro della Lega. La decisione della Corte d’Appello potrebbe influenzare l’opinione pubblica e la fiducia nei confronti del partito, che negli ultimi anni ha affrontato diverse controversie legali. Con l’udienza in Cassazione fissata per gennaio, il tesoriere della Lega si prepara a un nuovo capitolo della sua battaglia legale, mentre il partito continua a monitorare la situazione con attenzione.