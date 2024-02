Atletica: meeting Belgrado, Iapichino vince nel lungo con 6,68

Belgrado, 13 feb. – (Adnkronos) – Ancora un successo in un meeting internazionale per Larissa Iapichino. La saltatrice azzurra primeggia nel lungo a Belgrado con la misura di 6,68, realizzata al primo salto, sei centimetri meglio di quanto fatto nell’esordio stagionale di Sabadell del 27 gennaio (6,62). La 21enne dell’Atletica Firenze Marathon, sotto gli occhi della campionessa del mondo Ivana Spanovic, ‘tifosa’ speciale in tribuna (non farà la stagione indoor), precede l’altra serba Milica Gardasevic (6,53) e l’ungherese Diana Lesti (6,50). Non è l’unico risultato di rilievo in chiave azzurra della tappa Silver del World Indoor Tour. A mettersi in evidenza è anche Veronica Besana (Fiamme Gialle) che nei 60 ostacoli ritocca di cinque centesimi la migliore prestazione italiana Under 23, in suo possesso dallo scorso anno ma in coabitazione con Giulia Guarriello: l’8"05 di Belgrado la avvicina ai Mondiali indoor di Glasgow, ora lontani soltanto tre centesimi per quanto riguarda lo standard d’iscrizione (8"02). L'azzurra chiude seconda alle spalle dell’ungherese Greta Kerekes (8"02).