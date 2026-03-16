Atp Miami, oggi il sorteggio: orario, possibili avversari Sinner e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista al Masters 1000 di Miami. Oggi, lunedì 16 marzo, il tennista azzurro scoprirà tabellone e avversari del torneo in Florida nel sorteggio in programma nel tardo pomeriggio italiano.

Il tennista azzurro è reduce dalla vittoria, per la prima volta in carriera, nel torneo di Indian Wells, dove ha battuto in due set il russo Daniil Medvedev, che aveva eliminato Carlos Alcaraz in semifinale, in una finale complicata e combattuta dove Sinner è riuscito a imporsi con un doppio tie break 7-6, 7-6.

Il sorteggio del Masters 1000 di Miami è in programma oggi, lunedì 16 marzo, alle 18 ora italiana. Sinner esordirà al secondo turno, ottenendo un bye al primo, contro un giocatore non inserito tra le teste di serie o un qualificato. Al terzo turno le insidie maggiori si chiamano Jack Draper, Arthur Rinderknech e Arthur Fils, mentre agli ottavi potrebbe esserci un derby italiano con Flavio Cobolli o la sfida con Karen Khachanov o Andrej Rublev.

Nei quarti possibile incrocio con Alex De Minaur, Taylor Fritz o Felix Auger-Aliassime, mentre in semifinale l’azzurro potrebbe trovare uno tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Soltanto in finale l’eventuale match contro Carlos Alcaraz.

Il Masters 1000 di Miami sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il torneo sarà inoltre disponibile in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

Con il trionfo a Indian Wells, Sinner ha accorciato nel ranking Atp su Carlos Alcaraz. Il primo assist per l’azzurro è arrivato proprio da Daniil Medvedev, che ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale. Lo spagnolo ha chiuso dunque il torneo con gli stessi punti che aveva all’inizio: 13.550, visto che anche l’anno scorso si era fermato in semifinale.

Jannik, che invece non aveva preso parte al Masters 1000 in California nel 2025, ha toccato con questo successo quota 11.400 punti. Un distacco che ora è di soli 2.150 punti dallo spagnolo.

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