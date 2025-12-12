Atreju: Youtrend, per 48% Meloni avrebbe 'vinto'in dibattito con Schlein e Conte

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Il dibattito tra Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Elly Schlein ad Atreju alla fine non si è tenuto, ma un sondaggio nazionale di Youtrend rivela che in questo ipotetico confronto a tre la premier sarebbe stata la più convincente per il 48% degli italiani, me...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Il dibattito tra Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Elly Schlein ad Atreju alla fine non si è tenuto, ma un sondaggio nazionale di Youtrend rivela che in questo ipotetico confronto a tre la premier sarebbe stata la più convincente per il 48% degli italiani, mentre la segretaria del PD sarebbe stata la meno convincente per il 44% degli intervistati.

In posizione intermedia invece il leader del Movimento 5 Stelle, che per il 43% del campione non sarebbe stato né il più né il meno convincente dei tre.