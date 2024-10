Attacco vandalico a Trani: colpita la locanda del giullare

Un grave episodio di vandalismo ha colpito La locanda del giullare, un ristorante di Trani che da due anni offre opportunità lavorative a persone con disabilità. Nella notte, ignoti hanno messo a soqquadro il locale, portando via non solo attrezzature, ma anche le mance destinate ai dipendenti, un gesto che ha suscitato indignazione e tristezza nella comunità.

Un ristorante simbolo di inclusione

La locanda, gestita dalla cooperativa Promozione sociale e solidarietà, impiega dodici persone, tra cui individui con ritardi mentali, sindrome di Down e disturbi dello spettro autistico. Questo ristorante non è solo un luogo di lavoro, ma un esempio di come l’inclusione sociale possa essere realizzata attraverso l’imprenditoria. La riapertura, prevista per il weekend, è stata rinviata a causa dei danni materiali e morali subiti.

Il furto e i danni subiti

Durante l’incursione, i ladri hanno rubato attrezzature fondamentali per il funzionamento del ristorante, come casse audio e microfoni, oltre a bottiglie di vino. Ma ciò che ha colpito di più è stata la sottrazione delle mance, conservate in un salvadanaio a forma di cappello di giullare. Cinzia Angarano, rappresentante legale dell’associazione, ha dichiarato: “Hanno portato via le mance dei nostri ragazzi. Ed è la cosa che ci fa più male”. Questo furto non è solo un danno economico, ma un attacco al lavoro e alla dignità di persone che lottano per integrarsi nella società.

La risposta della comunità e delle autorità

La polizia è stata allertata quando è stata notata una porta aperta. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo atto vile. La comunità di Trani si è mobilitata per sostenere la locanda, dimostrando che la solidarietà può prevalere anche nei momenti più bui. Iniziative di raccolta fondi e supporto morale sono già in fase di organizzazione, evidenziando l’importanza di proteggere e sostenere realtà come La locanda del giullare.