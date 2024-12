Un fenomeno preoccupante

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, un fenomeno preoccupante si sta diffondendo nella provincia di Monza: i casi di truffe perpetrate da falsi religiosi, in particolare da un finto prete che si presenta nelle case dei fedeli. Questi individui, spacciandosi per sacerdoti, offrono benedizioni e chiedono offerte libere, approfittando della buona fede delle persone. La situazione ha destato l’attenzione delle autorità locali e dei parroci, che invitano la popolazione a prestare attenzione e a non farsi ingannare.

Il modus operandi del finto prete

Il finto prete, che si fa chiamare Don Nicola, entra in contatto con le famiglie, spesso in un momento di vulnerabilità emotiva, come può essere il periodo natalizio. Si presenta con un atteggiamento rassicurante e carismatico, promettendo benedizioni e conforto spirituale. Tuttavia, il suo obiettivo è ben diverso: raccogliere denaro sotto forma di offerte, senza alcuna reale intenzione di fornire un servizio religioso. Questo modus operandi ha già portato a numerosi casi di denuncia, ma molti cittadini continuano a cadere nella trappola.

Come difendersi dalle truffe

Per proteggersi da queste truffe, è fondamentale seguire alcune semplici regole. Innanzitutto, è importante verificare sempre l’identità di chi si presenta come religioso. I parroci locali raccomandano di chiedere un documento di identità e di contattare direttamente la parrocchia per confermare la presenza di un sacerdote. Inoltre, è consigliabile non aprire la porta a sconosciuti, soprattutto se si presentano con richieste di denaro. La comunità è invitata a segnalare eventuali comportamenti sospetti alle autorità competenti, affinché possano intervenire tempestivamente.