Emergenza immigrazione a Torino

Negli ultimi giorni, la situazione presso l’ufficio immigrazione della questura di Torino è diventata critica. Centinaia di stranieri si sono trovati in coda, anche durante la notte, per ottenere i permessi di soggiorno. La prefettura ha deciso di intervenire con misure straordinarie per affrontare questa emergenza, cercando di migliorare l’efficienza dei servizi offerti e ridurre i tempi di attesa per gli utenti.

Nuove aperture e potenziamento del personale

A partire dalla prossima settimana, la prefettura ha annunciato un potenziamento dell’organico dell’ufficio immigrazione, con l’aggiunta di 10 nuove unità di personale. Questo intervento si tradurrà in un ampliamento degli sportelli di ricevimento presso la questura, portando il numero totale a 16 postazioni. Inoltre, sarà attivato un nuovo sportello presso il commissariato di Barriera di Milano, dotato di 4 postazioni, dove sarà possibile anche ritirare i permessi di soggiorno. Per garantire un servizio più capillare, le attività saranno decentrate anche presso i commissariati di Ivrea, Bardonecchia e Rivoli, all’interno della Città metropolitana di Torino.

Aperture straordinarie e prenotazione online

Per far fronte all’elevato numero di richieste, sono previste aperture straordinarie degli uffici di corso Verona anche nei giorni di sabato. Questa decisione mira a facilitare l’accesso ai servizi per gli stranieri e a ridurre le lunghe attese che si sono verificate in questi giorni. Inoltre, è in fase di attivazione una nuova funzionalità di prenotazione telematica degli appuntamenti attraverso la piattaforma ‘Prenota Facile’. Questo strumento permetterà agli utenti di gestire meglio il proprio tempo e di evitare code inutili, rendendo il processo di richiesta dei permessi di soggiorno più snello e accessibile.

Statistiche e accessi all’ufficio immigrazione

Secondo i dati forniti dall’ufficio stranieri della questura, attualmente ci sono circa 136.000 stranieri presenti nell’area metropolitana di Torino. Ogni giorno, l’ufficio immigrazione registra circa 850 accessi, per un totale di 212.500 accessi all’anno, considerando i 250 giorni di apertura annuale. Queste cifre evidenziano l’importanza di un intervento tempestivo e mirato da parte delle autorità competenti, per garantire un servizio adeguato a una popolazione in crescita e con esigenze sempre più pressanti.