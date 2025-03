Aurora Bellini, la studentessa morta in gita scolastica sul traghetto: il pap...

Aurora Bellini, la studentessa morta in gita scolastica sul traghetto: il pap...

Una gita scolastica si è trasformata in tragedia per una famiglia toscana. Aurora Bellini, 19 anni, è morta sul traghetto che da Napoli doveva portarla a Palermo assieme alla sua classe. Il padre della ragazza, Paola, ha rotto il silenzio. Ecco cosa ha detto.

Aurora Bellini morta in gita scolastica a 19 anni

Doveva essere una gita scolastica invece si è trasformata in tragedia. Sul traghetto Napoli-Palermo Aurora Bellini, studentessa toscana di 19 anni, è morta dopo essersi sentita male all’interno del bagno della sua cabina. A nulla sono serviti i soccorsi, giunti anche dalla terra ferma. Il decesso della ragazza sarebbe avvenuto durante il trasferimento sulla terra ferma o subito all’arrivo nel porto di Sorrento. Sul corpo di Aurora è stata disposta l’autopsia che potrà chiarire i motivi che hanno portato alla morte di una ragazza così giovane, anche se secondo le prime ipotesi pare che Aurora abbia avuto un infarto. Intanto il papà della studentessa, Paola, ha voluto rilasciare le prime dichiarazioni. Ecco cosa ha detto.

Aurora Bellini morta in gita: il papà rompe il silenzio e svela la verità

Al Corriere della Sera il papà di Aurora Bellini, Paolo, ha raccontato del suo ultimo incontro con la figlia, prima che partisse per la gita scolastica: “mi ha dato un abbraccio, mi ha dato un bacio. Mi ha detto che ci saremmo sentito non appena sarebbe arrivata a destinazione. Era felice e contenta.“ Il padre della studentessa ha anche detto che sua figlia non soffriva di alcuna patologia pregressa e che prima del Covid faceva sport con regolarità, pattinaggio: “voglio solo e semplicemente la verità. Il resto è un dolore che nessuno può immaginare.”