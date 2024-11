Un ragazzo australiano ha vissuto un’esperienza decisamente insolita e non priva di tensione. Due pitoni, in due occasioni distinte, si sono materializzati all’interno del water di casa sua, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

Enorme pitone spunta dal water: cosa è successo

La vicenda, raccontata sui social dalla pagina Hervey Bay Snake Catchers, specializzata nella cattura di serpenti, è ben presto diventata virale. La squadra ha documentato l’incontro ravvicinato che il giovane Drew Sansoms ha avuto con il primo serpente, il 22 ottobre. Il ragazzo aveva scoperto il rettile mentre si trovava in bagno. “Era una femmina che probabilmente voleva inumidire la pelle prima della muta” ha spiegato l’esperto di serpenti Drew Godfrey a Newsweek.

La cattura

Rimuovere il pitone è stato abbastanza complicato. L’animale si era incastrato nel tubo di scarico, costringendo il team a tagliare il tubo per estrarlo con cautela. Per quanto spaventoso, questo tipo di pitone non è velenoso e non rappresenta una minaccia per gli esseri umani.

Il secondo serpente

Tuttavia, appena tre giorni dopo, il 25 ottobre, un secondo serpente, questa volta un maschio, è stato trovato nello stesso bagno. Secondo Godfrey è probabile che stesse cercando la femmina catturata pochi giorni prima. “Prendere i serpenti dai bagni non è insolito” ha dichiarato l’esperto “ma per fortuna non è così comune. È qualcosa che potremmo dover fare una o due volte all’anno“.