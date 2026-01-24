Australia: lo studioso, '4 attacchi di squali in 48 ore causati da piogge torrenziali'

Melbourne, 24 gen. (Adnkronos) – Quattro attacchi di squali in 48 ore, tre dei quali in un tratto costiero di appena 15 chilometri. Si sono verificati in Australia: un fenomeno definito "straordinario" dallo studioso di squali Chris Pepin-Neff, secondo cui la ragione potrebbe essere dipesa dalle piogge torrenziali che hanno colpito l'area degli attacchi.

Il 18 gennaio, un ragazzo di 12 anni è stato portato in ospedale con ferite gravi ed è poi morto dopo essere stato aggredito mentre nuotava nel porto di Sydney. Il giorno successivo, la tavola da surf di un bambino di 11 anni è stata morsa sulla spiaggia di Dee Why, poche ore prima che un uomo venisse aggredito nella vicina Manly e portato in ospedale in condizioni critiche. Poi, il 20 gennaio, un quarto surfista "ha riportato una ferita al petto" dopo che uno squalo gli ha morso la tavola.

"Questa è la serie di morsi di squalo più ravvicinata, sia in termini di prossimità che di tempo, che abbia mai visto nei miei 20 anni di ricerca", afferma Pepin-Neff, professore associato di politiche pubbliche presso l'Università di Sydney. La rapida ondata di incidenti ha scatenato l'allarme a livello locale e internazionale, con decine di spiagge chiuse per timore di ulteriori attacchi. Come prevedibile, le richieste di abbattimento degli squali hanno acquisito slancio e volume. Gli esperti, tuttavia, hanno messo in guardia contro tali misure, sostenendo invece la necessità di una maggiore consapevolezza del comportamento degli squali e invitando a riconsiderare il rapporto degli esseri umani con questi pesci.

Secondo gli studiosi, sono molteplici i fattori che hanno probabilmente contribuito alla recente ondata di incidenti e il problema non sono gli squali. Gli attacchi non provocati sono solitamente scatenati dalle condizioni ambientali o da ciò che attrae questi pesci, o da entrambi. I tre recenti incidenti avvenuti a Sydney, tutti presumibilmente causati da squali toro, sono avvenuti dopo diversi giorni di forti piogge, durante i quali la stazione meteorologica ufficiale della città ha registrato 127 millimetri di precipitazioni in 24 ore, il giorno di gennaio più piovoso degli ultimi 38 anni.

Secondo Rebecca Olive, ricercatrice senior presso la Rmit University, le forti piogge avrebbero creato "le condizioni perfette" per gli squali toro, che "prosperano in acque calde e salmastre, da cui la maggior parte degli altri squali fugge", ha dichiarato alla Bbc. "Amano le foci dei fiumi e gli estuari, quindi l'acqua dolce che ha inondato la terraferma in seguito alle recenti piogge era perfetta per loro". Olive e altri esperti sottolineano inoltre che quest'acqua dolce avrebbe probabilmente riversato liquami e sostanze nutritive nel mare, attirando così pesci esca e, di conseguenza, squali. Secondo Pepin-Neff, l'acqua dolce a bassa salinità potrebbe aver creato una "esplosione di biodiversità, con i pesci esca che sono saliti in superficie assieme agli squali toro nella zona vicino alla riva".

Le statistiche ufficiali mostrano che gli incidenti causati da morsi di squalo in Australia sono gradualmente aumentati negli ultimi 30 anni. Ciò non significa, però, che gli squali stiano diventando più aggressivi. È più probabile che i numeri più elevati riflettano una migliore raccolta di dati, oltre a una serie di fattori umani che contribuiscono a peggiorare la situazione. Tra questi rientrano la crescita della popolazione costiera, la maggiore diffusione degli sport acquatici e mute più spesse che consentono ai nuotatori di rimanere nell'oceano più a lungo.