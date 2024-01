Austria: sindaca Stresa, 'incidente Tirolo ricorda dramma Mottarone, serve sicurezza'**

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - "Quando sento queste notizie rivivo il nostro dramma e il pensiero va alle persone coinvolte. Sembra che in questo caso fossero caduti degli alberi sul tracciato, ma la verità è che c'è sempre da fare per la sicurezza che, in ogni ambito, ...

Milano, 10 gen. (Adnkronos) – "Quando sento queste notizie rivivo il nostro dramma e il pensiero va alle persone coinvolte. Sembra che in questo caso fossero caduti degli alberi sul tracciato, ma la verità è che c'è sempre da fare per la sicurezza che, in ogni ambito, non è mai troppa". Marcella Severino, sindaca di Stresa già durante la tragedia del Mottarone del 23 maggio 2021 in cui hanno perso la vita 14 persone, commenta all'Adnkronos quanto accaduto ieri nel comprensorio sciistico di Hochoetz, in Austria, dove alcuni alberi cadendo hanno fatto precipitare una cabina di una funivia provocando quattro feriti gravi. Un incidente che arriva alla vigilia della prima udienza del caso Mottarone, che si terrà il prossimo 17 gennaio in tribunale a Verbania, dove la prima cittadina ci sarà. "Sarò presente. Ho piena fiducia nella giustizia e di sicuro sarà un processo lungo".