Autismo: Mattarella, 'limiti valgono per tutti, ma anche opportunità'**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "I limiti valgono per tutti. Ognuno di noi ha dei limiti, più o meno evidenti, ma sempre molto consistenti. Ci sono tante forme. Alle volte emergono, altre volte no. Ma le opportunità allo stesso modo le hanno tutti, ugualmente. È quello che dimostra il vostro messaggio". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi ha ricevuto al Quirinale in vista della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo il 'trio Tercon', composto da Margherita Tercon, Damiano Tercon e Philip Carboni che gli hanno presentato il libro 'L’imprevisto di diventare adulti'.

"Se non ricordo male vi siete definiti, una volta, ‘sognatori’. Ma direi che siete anche trascinatori, perché quell’esempio lo conferma. Trascinate trasmettendo un messaggio di ottimismo e di fiducia. E questo è davvero fondamentale perché apre le strade per realizzarsi. C’è una quantità di casi – sempre più numerosi – di ragazzi e ragazze con autismo che si realizzano pienamente, anche con miglior successo di quelli che si ritengono perfetti. Ed è una condizione davvero – quello che dite – che vale per tutti. È fondamentale. Perché tutti abbiamo dei limiti e tutti abbiamo possibilità. E il libro certamente lo manifesta".

"Il fatto di farlo con allegria, trasmettendo un messaggio ancor più di fiducia, è ancora più importante. So che avete una quantità di follower piuttosto numerosa (quasi più di un milione n.d.r) Complimenti, continuate così, con questa spigliatezza e allegria”.