Auto in fiamme a Lecce: trovato un cadavere carbonizzato

La macabra scoperta è avvenuta alle 3 di mattina in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto a Lecce. I vigili del fuoco erano entrati in azione per spegnere un incendio causato da un auto in fiamme e, dopo aver domato il fuoco, hanno trovato il corpo carbonizzato. Al momento è stata aperta un’indagine per scoprire l’identità della vittima.

Auto in fiamme a Lecce: si indaga sull’identità del cadavere

Tutto è avvenuto alle 3 di mattina a Lecce, i vigili del fuoco si erano recati in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto per spegnere un incendio causato da un’auto in fiamme, una Kia Cren a 7 posti. Domato il fuoco, gli agenti hanno ispezionato il veicolo ed è a questo punto che è stato ritrovato un cadavere ormai completamente carbonizzato.

È stata subito aperta un’inchiesta per scoprire l’identità della vittima e avere un quadro completo sulle cause della vicenda. Sono i carabinieri del comando stazione di Santa Rosa ad occuparsi delle indagini e, per il momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, compresa quella del suicidio, in attesa di avere qualche informazione più chiara sulla tragedia.

La probabile identità del cadavere

Il corpo della vittima è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi e, in attesa delle analisi, è già stato reso noto che la macchina divorata dalle fiamme è intestata ad un 69enne di origini sarde ma residente a Mantovano. Al momento non è però ancora certo se il cadavere ritrovato sia quello del proprietario dell’auto oppure no.