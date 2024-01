Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è transitato un mezzo dei vigili del fuoco che l’ha travolta, provocandone il decesso. È la prima ricostruzione dei fatti in merito al drammatico episodio avvenuto nella serata di sabato 13 gennaio in Trentino e che ha provocato la morte di Matilde Delugan, 73enne molto conosciuta nella zona e purtroppo investita dal mezzo, una jeep, davanti agli occhi del marito.

Investita sulle strisce da un mezzo dei pompieri

L’incidente si è verificato tra i comuni di Borgo Lares e Tione, nella provincia di Trento, nello specifico lungo la strada statale 237 del Caffaro a Basso Arnò: la signora era appena scesa dall’autobus e stava raggiungendo il marito che si trovava dall’altra parte della carreggiata per raggiungere il marito con il quale avrebbe fatto rientro a casa. In quel momento un veicolo del vigili del fuoco che, come si è appreso, stava facendo rientro in caserma dopo un servizio, l’avrebbe travolta. Circostanze e responsabilità restano ancora tutte da chiarire analizzando i rilievi effettuati sul posto dalle forze dell’ordine dopo il grave sinistro.

La ricostruzione dei fatti

La jeep procedeva nel rispetto dei vigili del fuoco come spiegato da Tgr Trento. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti un elisoccorso e gli agenti della polizia locale delle Giudicarie. Come indicato dal Corriere del Trentino il decesso non è avvenuto sul colpo: la 73enne sarebbe rimasta cosciente fino all’arrivo in ospedale dove è deceduta. La vittima era un’insegnante in pensione e l’intera comunità è in lutto in queste ore. Il sindaco di Borgo Lares Giorgio Marcheggi ha commentato: “Si tratta di una grave perdita per la comunità”. Il marito della donna è stato vicesindaco a Bolbeno mentre la figlia è ugualmente attiva nella politica locale come consigliera comunale a Borgo Lares.