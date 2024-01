Risvolti drammatici per una festa di matrimonio che si stava svolgendo nel pistoiese. Il solaio di un ex convento che era stato trasformato in ristorante è crollato. Rimaste ferite 64 persone delle quali quattro sono state trasferite in codice rosso. Altre dieci persone sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice giallo, mentre sono cinquanta quelle trasportate presso la struttura ospedaliera in codice verde.