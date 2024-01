Le forze dell’ordine stanno ancora effettuando tutti gli accertamenti e, per questo motivo, la dinamica del sinistro non è ancora stata del tutto chiarita. Quello che si sa è che nella tarda serata di ieri, vicino a Piazza Durante a Milano, una motocicletta e un’automobile si sono scontrate violentemente.

Moto contro auto: incidente a Milano

Era da poco passata l’1 e 30 di questa notte, venerdì 13 gennaio, quando, all’altezza di Piazza Durante a Milano, il veicolo a due ruote si è scontrato violentemente contro l’auto. Un ragazzo e una ragazza di circa 30 anni sono rimasti feriti: le loro generalità per il momento non sono state rese note. Non si conosce nemmeno la dinamica esatta del sinistro, forse si è trattato di una precedenza non rispettata.

Moto contro auto: l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente accorsi i medici del 118 che si sono occupati subito di fornire le prime cure al ragazzo e alla ragazza. I due giovani sono stati poi trasferiti con un’ambulanza al San Raffaele e al Policlinico, entrambi in codice giallo.