Autonomia: 13 giugno 'Coordinamento per la democrazia' in piazza contro ddl

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Il Coordinamento per la democrazia costituzionale, già promotore di una legge di iniziativa popolare che ha raccolto 106mila firme contro il ddl Calderoli, "aderisce e parteciperà al presidio indetto dai comitati 'No ad ogni Autonomia Differenziata' per il 13 giugno, dalle ore 17 alle 20, in piazza Montecitorio a Roma". E' quanto si legge in una nota.