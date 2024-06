Autonomia: anche il 'presente' in aula, opposizione 'impossibile andare avanti così'**

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Nico Stumpo ammette di non averci visto più. "Sono un pacifista ma...", dice tra i colleghi in Transatlantico stupefatti dalla coda di una giornata già mai vista a Montecitorio con il 'presente' pronunciato in aula da un deputato di Fdi. ...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Nico Stumpo ammette di non averci visto più. "Sono un pacifista ma…", dice tra i colleghi in Transatlantico stupefatti dalla coda di una giornata già mai vista a Montecitorio con il 'presente' pronunciato in aula da un deputato di Fdi. Ennesima provocazione ed ennesima espulsione. Stumpo ha tirato una sedia. Espulso anche lui dall'aula. "Ma come si fa?", sbotta Paolo Ciani commentando con i colleghi il richiamo al 'presente' che ha provocato ulteriore bagarre in aula.

Nei capannelli delle opposizioni tra i deputati Pd, M5S e Avs c'è sconcerto per un clima che non promette nulla di buono e domani alle 9 e 30 si riprende. "Avevamo detto in capigruppo che era meglio rinviare alla prossima settimana, ma qui ormai è partito il testosterone… domani sarà un Vietnam", la previsione di una deputata dem.