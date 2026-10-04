Il caso che ha scosso il campus di Cornell ha portato a provvedimenti diversi per ciascuno dei sette imputati, dal licenziamento alla riabilitazione.

Nel corso dell’ultimo semestre, il dipartimento di disciplina di Cornell University ha chiuso un’indagine interna su sette studenti maschi sospettati di aver commesso gravi aggressioni sessuali nei confronti di una loro coetanea. I risultati, resi noti tramite documenti interni, hanno determinato una serie di provvedimenti differenti, a seconda del ruolo attribuito a ciascun individuo nel presunto reato.

Espulsioni definitive per i casi più gravi

Due dei sette giovani sono stati espulsi dall’ateneo con effetto retroattivo. Le autorità accademiche hanno valutato che le prove raccolte — testimonianze, registrazioni video e rapporti medici — dimostravano una responsabilità diretta e intenzionale nella violenza subita. L’espulsione, accompagnata da una segnalazione al National Student Clearinghouse impedirà loro di proseguire gli studi o di riottenere crediti presso altre istituzioni accademiche senza una chiara dimostrazione di riabilitazione.

Sospensioni di un semestre con obblighi formativi

Altri tre studenti hanno ricevuto una sospensione di un semestre. Durante il periodo di allontanamento dal campus, sono tenuti a partecipare a un programma obbligatorio di educazione sul consenso organizzato da una ONG specializzata in prevenzione delle violenze di genere. Il completamento del percorso formativo è condizionato al rilascio di un rapporto finale che dovrà essere valutato dal Comitato di Condotta Studentesca prima di concedere il ritorno alle lezioni.

Probazione disciplinare e misure correttive

Gli ultimi due imputati sono stati posti sotto probazione disciplinare per l’intero anno accademico. Questa misura prevede un monitoraggio costante da parte dell’Ufficio Per le Relazioni Studenti, l’obbligo di non frequentare spazi comuni non strettamente legati alle attività didattiche e l’adesione a gruppi di sostegno psicologico. Inoltre, è richiesto loro di presentare una relazione semestrale sul proprio comportamento, con la possibilità di una revisione della decisione a metà percorso.

Il provvedimento più comune, condiviso tra tutti i soggetti coinvolti, è l’adozione di un divieto di contatto con la vittima. Il campus ha attivato un ordine restrittivo interno, con sistemi di monitoraggio degli accessi per garantire il rispetto della misura. Qualsiasi violazione comporterà sanzioni aggiuntive, fino alla completa espulsione.

Impatto sul campus e reazioni della comunità

Le decisioni del comitato disciplinare sono state accolte con sentimenti contrastanti all’interno della comunità accademica. Molti studenti hanno espresso sollevamento per la rapidità dell’intervento, mentre alcuni gruppi di difesa dei diritti studenteschi hanno chiesto una revisione più approfondita dei casi, sostenendo che le sanzioni dovrebbero includere anche programmi di supporto per la vittima. Il rettore di Cornell ha dichiarato che l’università continuerà a rafforzare le proprie politiche di prevenzione delle aggressioni sessuali e a collaborare con enti esterni per garantire un ambiente sicuro.

Resta da vedere come queste misure influenzeranno il clima accademico nei prossimi anni e se altri casi similari saranno gestiti con la stessa severità.