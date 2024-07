Autonomia: Bonelli-Fratoianni a coordinatori locali, 'massimo impegno in raccolta firme'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Venerdì 5 Luglio è stato depositato in Cassazione il quesito referendario abrogativo dell’autonomia differenziata. Nei prossimi mesi saremo quindi parte di una grande mobilitazione. Questo perché l’autonomia differenziata divide il Paese e condanna milioni di cittadine e cittadini – non solo del mezzogiorno, ma anche del Nord, delle aree interne e quelle periferiche – alla marginalità, all'assenza di servizi e all'abbandono. È un attacco al cuore del Paese. È un attacco alla sanità e all'istruzione pubblica, ai servizi essenziali. È un attacco ai diritti costituzionali e al diritto di avere una vita libera e dignitosa, a prescindere dal luogo in cui si nasce. Ma noi siamo determinati a fermarli". Lo scrivono in una lettera ai dirigenti locali e ai militanti di Europa Verde e di Sinistra Italiana Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"Per raggiungere questo obiettivo dovremo raccogliere, – proseguono – insieme a tutte le organizzazioni del comitato promotore, le firme di almeno cinquecentomila elettrici ed elettori nel corso dell’estate. Servirà un grande sforzo collettivo. Per questo abbiamo deciso di lanciare la campagna “RICUCIAMO L’ITALIA” in giro per tutta l’Italia con la presenza non solo nostra, ma anche dei parlamentari, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali. Sarà però fondamentale il sostegno di tutte e tutti. Dovremo organizzare iniziative pubbliche in tutto il territorio nazionale. Dal punto di vista logistico, sarà per noi cruciale conoscere le date e i luoghi in cui tali eventi si terranno. Vi chiediamo quindi di programmare incontri e banchetti per la raccolta delle firme a partire dal giorno 20/7 e di comunicarlo il prima possibile. È nostro dovere fare di tutto per fermare la destra e il suo “SpaccaItalia”. Abbiamo tentato di farlo in Parlamento, ora – concludono Bonelli e Fratoianni – lo faremo nelle piazze di tutta Italia. Prima con le nostre firme, poi con il nostro voto. Grazie del tuo sostegno".